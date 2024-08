(TEST) Snowsquall Grip (PC)

Publié le Vendredi 30 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

L'enfer pour mes mirettes

Déjà que je suis pas fan de jeux d'horreur (pas parce que j'ai peur compris ?), je suis encore moins fan des jeux moches.Snowsquall Grip étant une (pas vraiment) parfaite combinaison des deux, j'ai vécu ce test comme un rêve fiévreux, progressant à tâtons sans vraiment savoir pourquoi je continuait ni ce qui m'attendait au bout du chemin.Il faut dire que je ne suis pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir, et que j'ai pas mal galéré sur des énigmes assez, voir très, simples.Bref, j'aime bien la montagne, mais après Snowsquall Grip, je pense que les prochaines vacances à la neige, c'est pas pour tout de suite...