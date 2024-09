Suikoden 1 et 2 : une date de sortie pour le remaster

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Un goût doux-amer

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l'info ces derniers jours, la saga Suikoden revient dans une version remasterisée ! Enfin, pas toute la série, mais les deux opus les plus célèbres : Suikoden 1 et 2.Ce remaster, intitulé Suikoden I&II Gate Rune and Dunan Unification Wars compile, comme son nom l'indique les deux premiers titres de la saga Suikoden. Suikoden est une franchise de jeux de rôles japonais (JRPG) avec des combats au tour par tour. La spécificité de la franchise est que le joueur pourra recruter une véritable armée de personnages jouables - une centaine de personnages par titre, au bas mot -.Sans être un remake complet, ce remaster offre un lifting HD aux graphismes et aux musiques des deux premiers opus de Suikoden, ainsi que des portraits retravaillés pour tous les personnages.Forcé de remarquer que le prix paraît très élevé pour un simple remaster...Suikoden I&II Gate Rune and Dunan Unification Wars sera disponible à partir du 6 mars 2025 sur PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One et Xbox Series.