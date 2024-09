Star Wars Outlaws : le nouveau jeu d’Ubisoft

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

J’invoque les fans de Star Wars

Ubisoft et Lucasfilm Games annoncent la sortie de Star Wars Outlaws, le premier jeu en monde ouvert de la franchise Star Wars, disponible sur Xbox Series, PS5, Amazon Luna, Ubisoft Store et Epic Games Store. Développé par Massive Entertainment, ce jeu se déroule entre les événements de L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, où les joueurs incarnent Kay Vess, une hors-la-loi tentant de réaliser le plus grand braquage de la Bordure Extérieure, tout en échappant aux syndicats criminels et à l'Empire Galactique.Accompagnée de son complice Nix, Kay doit naviguer dans un univers où l'Empire est déstabilisé par l'Alliance rebelle et où le crime est en pleine expansion. Les joueurs devront combattre, voler et négocier avec divers criminels tout en explorant des lieux emblématiques de la galaxie comme Tatooine et Canto Bight. Le jeu offre des combats, des vols en vaisseau, et une exploration variée, avec un prix de base fixé à 69,99 €.