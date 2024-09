Megaloot est sorti

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Changez de slip en plein combat

Megaloot est un tout nouveau roguelike de gestion d'inventaire.Lorsque vous commencez une partie, vous choisissez un héro et un objet de départ, et c'est parti !Faîtes fructifiers votre or et obtenez des artefacts toujours plus puissants pour atteindre le sommet du donjon.La difficulté augmente continuellement, alors vous devrez choisir les bons objets pour vous maintenir à flot et ne pas vous faire écraser par les ennemis.Dans Megaloot, votre force ne vient pas de votre personnage ou de l'expérience qu'il engrange, mais bien des objets qui vous obtiendrez et des combinaisons que vous ferez pour créer des combos invincibles.Megaloot est déjà disponible sur PC via Steam