Atre : Dominance Wars annoncé

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Pas beaucoup d'infos, hâte d'en voir plus

Développé par le studio indépendant Ironward, le nouveau jeu de stratégie en temps réel Atre : Dominance Wars se révèle aujourd'hui via son tout premier trailer vidéo.Dans un univers de fantasy inspiré de Heroes of Might and Magic, le joueur incarnera un Ancien (Elder) se réveillant sur les terre de Atre. Il aura pour objectif d'en reprendre le contrôle, et d'accéder au statut de divinité.Il devra assembler une armée, pourra forger de puissants artefacts et utiliser ses pouvoirs divins afin de prendre le contrôle des terres de Atre.Atre : Dominance Wars n'a pas encore annoncé de date de sortie précise, mais devrait sortir courant 2025 sur Steam