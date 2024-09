Honeycomb : The World Beyond au PAX West

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Préparez vos béchers et vos pipettes graduées

Ce week-end avait lieu le PAX West à Seattle. Il s'agit d'un équivalent de la Gamescom, mais au pays de l'oncle Sam.Parmi les participants au PAX West 2024, Honeycomb : The World Beyond, un nouveau jeu d'exploration et de survie dans un univers de science-fiction.Dans Honeycomb, vous incarnez une pionnière envoyée sur la planète Sota7 afin d'y trouver de quoi sauver la Terre.Il vous faudra donc explorer la planète, apprendre à connaître sa faune et sa flore, mais aussi assurer votre propre survie en construisant un abri et des infrastructures capable de résister aux intempéries ou autres éventuels dangers qui pourraient se trouver sur Sota7.Votre base ne vous servira pas seulement d'abri : elle sera le lieu où vous conduirez vos expériences. Aisni, vous devrez y regrouper les plantes et les échantillons que vous aurez amassé lors de vos explorations, et construire des machines pour mener à bien vos recherches.Honeycom : The World Beyond devrait sortir en fin d'année 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series.