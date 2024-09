The First Descendant : l'Invasion a commencé

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Fermez les frontières !

Ne vous méprenez pas : Invasion, c'est simplement le nom de la première saison de The First Descendant - rien à voir avec mes opinions politique -.Mais, en effet, la première saison de The First Decendant a bel et bien commencé, vous pouvez déjà y retrouver de nouveaux donjons, un nouveau Légataire : Hailey, ainsi qu'un nouveau système saisonnier de progression : le Renforcement par Intervention.A partir du 11 octobre seront disponibles d'autres nouveautés : un nouveau légataire Légendaire : Freyna Ultime, ainsi que de nouvelles armes utlimes et une nouvelle bataille d'Interception contre le Traqueur Mortel.Pour rappel, The First Descendant est un jeu de tir à la 3e personne en multijoueur. Vous devrez coopérer avec vos alliés et accomplir des missions pour repousser l'invasion des créatures venues du continent d'Ingris.Le jeu et sa nouvelle saison : Invasion sont disponibles sur PC, PS4 / PS5, Xbox One et Xbox Series.