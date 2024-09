Un nouveau webtoon Assassin's Creed

Publié le Mardi 3 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Une nouvelle aventure pour Edward Kenway

Faisant suite à Assassin's Creed IV : Black Flag (un des meilleurs épisodes de la franchise), le webtoon Assassin's Creed : Forgotten Temple met de nouveau le capitaine Kenway au coeur de l'action.Dans cette nouvelle aventure, Edward Kenway met le cap vers l'Asie, à la recherche d'un trésor datant de la première civilisation. Bien évidemment, ce trésor est aussi convoité par les Templiers, qui feront face à Edward.A 300 ans d'écart, un descendant d'Edward Kenway est enlevé par les Templiers, et en apprend plus sur son ancêtre grâce à l'Animus.Assassin's Creed : Forgotten Temple est le premier webtoon édité par Mana Books, et sera disponible en librairie à partir du 05 septembre 2024.