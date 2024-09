Once Upon a Jester gratuit sur Gog

Publié le Mardi 3 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Le bouffon s'appelle Bouffon

Les offres Back to School continuent sur Good Old Games (Gog.com), avec de belles promotions sur de nombreux jeux.Durant cette période, certains jeux sont même gratuits, comme notamment Once Upon a Jester : un jeu d'aventure narratif en 2D, dans lequel vous contrôlez Jester, qui parcourt le royaume avec son ami Sok pour improviser des spectacles et jouer sur scène.Durant votre voyage, vous rencontrerez de nombreux personnages loufoques et serez amené à préparer et improviser vos propres spectacles.Once Upon a Jester est un jeu solo auquel vous pourrez jouer à votre rythme pour vous détendre sans pression ou compétition.