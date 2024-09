Atelier Yumia en cours de développement

Publié le Mardi 3 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se déroule dans un monde où l'alchimie, autrefois vénérée, est désormais taboue et considérée comme maléfique. L'histoire suit Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste, qui part en quête de vérité sur la chute de l'Empire Aladissien, autrefois prospère grâce à l'alchimie. Aux côtés de ses compagnons, elle explore un continent en ruines, cherchant à dévoiler les secrets enfouis dans les souvenirs de cette civilisation perdue.Le jeu met en avant une aventure centrée sur le thème de la mémoire, où Yumia, ayant perdu sa mère très jeune, tente de comprendre les intentions de cette dernière et l'art interdit de l'alchimie. Rejoignant l'équipe de recherche Aladiss, elle rencontre divers personnages, chacun apportant son propre mystère et soutien à la quête. Ensemble, ils voyagent à travers un vaste monde ouvert, rempli de biomes variés, où les joueurs peuvent collecter des matériaux pour la synthèse et la fabrication d'objets nécessaires à l'exploration et aux combats.Côté gameplay, Atelier Yumia propose des améliorations dans la synthèse d'objets, avec la possibilité de créer directement sur le terrain grâce à un nouveau système de « synthèse simple ». Pour la première fois dans la série, les joueurs peuvent également personnaliser leur propre atelier. Le jeu bénéficie des illustrations de l'artiste Benitama, dont le style monochrome ajoute une touche unique à l'esthétique de la série.Le jeu sortira le 21 mars 2025 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, Steam , Xbox Series et Xbox One, avec des sous-titres en plusieurs langues et un doublage en japonais.