Kill the Shadow : Un nouveau trailer de gameplay

Publié le Mardi 3 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

C’est bresson cette histoire

Kill the Shadow vous transporte dans une ville divisée, en pleine période post-guerre, où des environnements 3D richement détaillés se mêlent à des personnages en pixel art 2D. Vous incarnez le détective Ah’Guang, chargé de résoudre une série de meurtres mystérieux. Pour découvrir la vérité, vous devrez utiliser votre intelligence, votre éloquence, et votre capacité unique à remonter le temps, ou encore recourir à la violence si nécessaire. En rassemblant les indices, vous dévoilerez des secrets choquants, vous confrontant à un choix difficile entre justice et amour.Dans le dernier trailer, vous êtes plongé dans les rues sombres de Darkwater, où Ah’Guang utilise ses talents de déduction et de persuasion pour élucider les meurtres étranges qui ravagent la ville. Cependant, une tournure plus sombre se dévoile également, offrant un aperçu de la sinistre « Ombre » qui s'accroche au détective, laissant entrevoir des mystères encore plus profonds à découvrir.Le jeu, développé par Shadowlight Sanctuary et édité par 663 Games, sera disponible sur Steam en fin d’année 2024.