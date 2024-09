Papetura arrivera en version physique sur PS5 et Switch le 5 novembre

Publié le Mardi 3 septembre 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Poésie de papier

Papetura est un jeu d’action-aventure dont l’univers a entièrement été créé à la main en papier. Les joueurs y incarnent Pape et son amie Tura qui doivent sauver leur monde d’une mystérieuse menace ardente. La progression se fait en résolvant des défis à l’aide des capacités uniques des deux personnages. L’histoire est racontée sans texte, uniquement grâce aux animations et aux sons. Le jeu a été salué par la critique pour ses visuels et le travail impressionnant de Tomasz Ostafin, son développeur ainsi que pour sa musique créée par Floex (Machinarium, Samorost).Papetura est un jeu développé par Petums (Tomasz Ostafin) et édité par Feardemic. Sa version physique sera disponible sur Switch et PS5 à partir du 5 novembre. L’édition spéciale Craft Edition comprendra en plus un artbook et un code pour télécharger la bande son originale du jeu.