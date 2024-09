Market Gardener bientôt sur Steam

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Silence ça pousse

Le studio Polonais Games Incubator, spécialisé dans les jeux de simulation (Animal Shelter Simulator, Ship Graveyard Simulator) a récemment dévoilé son prochain jeu : Market Gardener.Il s'agit sans surprise d'un simulateur de jardinage, dans lequel vous pourrez cultiver et récoltez différents fruits, légumes et autres plantations, puis vendre vos récoltes pour générer du profit.Vous passerez pas toutes les étapes de l'agriculture : préparation de la terre, fertilisation, arrosage et protection de vos champs, jusqu'à assurer le transport de vos marchandises en voiture.Market Gardener sortira prochainement sur PC via Steam