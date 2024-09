Drova - Forsaken Kin : Le 15 septembre sur toutes plateformes

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 09:40:00 par Stacy Bozor

Zoro serait incapable d’y jouer

Bienvenue dans Drova - Forsaken Kin, un action-RPG en monde ouvert qui transporte les joueurs dans un univers sombre et mystérieux, riche en aventures et inspiré des récits les plus obscurs du genre. Une société a découvert le pouvoir d'un ancien empire déchu, capable de capturer les esprits de la nature pour les plier à sa volonté. Mais certains esprits restent insoumis, et leur colère menace de diviser ce monde. Dans cet univers hostile, vous devrez choisir votre camp et naviguer entre des factions en conflit, en explorant des terres dangereuses, en accomplissant des missions et en vous équipant pour survivre.Dans Drova, il n'y a ni marqueurs de quête ni mini-carte pour vous guider. À l’image des jeux de rôle classiques, vous devrez vous orienter par vos propres moyens, en observant votre environnement et en décodant les indices disséminés. Le monde est brutal et impitoyable, où chacun doit se débrouiller seul. Vous aurez le choix de soumettre les esprits de la nature à votre volonté ou de les libérer, influençant ainsi l'avenir de ce territoire désolé.Après plus de six ans de développement, le jeu sera enfin disponible le 15 octobre. Ceux qui ont pu l'essayer, notamment lors de la Gamescom 2024, ont salué son approche unique et son ambiance captivante. Drova - Forsaken Kin sera lancé sur PC ( Steam ), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.