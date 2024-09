Star Trucker : Des camions dans l’espace

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 10:10:00 par Stacy Bozor

Être un astronaute conducteur de camion, la combinaison improbable

L'éditeur suédois Raw Fury et le développeur Monster & Monster ont lancé Star Trucker, leur simulateur de transport interstellaire, sur PC ( Steam ) et Xbox Series. Le jeu est également disponible sur Xbox Game Pass. Pour célébrer ce lancement, les joueurs peuvent profiter de la bande-son du jeu et d'un DLC de personnalisation, tous deux disponibles sur Steam.Star Trucker révolutionne le genre des simulations de transport en y ajoutant une dimension spatiale unique. Le jeu propose une expérience de conduite authentique et réaliste, se déroulant dans un cadre extraordinaire : l'espace. Les joueurs sont invités à prendre le volant et à partir en quête de gloire et de fortune parmi les étoiles.Dans Star Trucker, vous emprunterez les routes les plus vastes de l'univers dans une ambiance rétro-scientifique inspirée de l'Amérique. Explorez d'immenses mondes, familiarisez-vous à la physique des camions en apesanteur, et transportez divers types de marchandises tout en améliorant votre camion pour accomplir vos missions plus rapidement et plus efficacement. Profitez de la carte galactique pour planifier vos voyages, écoutez les dernières nouvelles des autres camionneurs via la radio CB interactive, et relaxez-vous au son d'une bande-son unique composée par des artistes renommés comme Tom Bromley de Los Campesinos! et le compositeur Randall Breneman.