Cyberpunk 2077 – The Board Game : La campagne de crowdfunding est lancée

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 10:20:00 par Marie Vallée

De jeu de rôle à jeu vidéo à jeu de plateau

La campagne de crowdfunding pour l’adaptation en jeu de plateau de Cyberpunk 2077 a été lancée sur Gamefound et son objectif (100 000$) a d’ailleurs déjà été atteint avec un temps de 10 minutes et 4 secondes. Cette adaptation est un jeu d’action et de stratégie en coopération pour 1 à 4 joueurs. Le jeu est très tourné sur la narration et explore ce que les choses auraient pu être si quelque chose s’était déroulé différemment à un moment, ce qui aurait modifié un évènement crucial du jeu vidéo. Les joueurs incarnent un groupe de mercenaire de Night City composé de personnages clés du jeu : V, Judy, Panam et Jackie. Leur objectif sera de résoudre des missions. Le jeu en contient 13 et un générateur de missions additionnelles permet d’offrir une grande rejouabilité. Les mécaniques ont été créées avec pour but de faire retrouver les sensations du jeu vidéo au joueur. La mécanique de temps limité permet par exemple d’installer de la tension et de recréer des moments d’action intenses. Une vidéo sur la chaîne de Cyberpunk 2077 permet d’en savoir plus sur les mécaniques du jeu.En plus d’aider à financer le jeu, les gens participant au crowdfunding recevront divers bonus tels qu’une figurine exclusive ou un mode de jeu additionnel. De plus, ils recevront le jeu en avance.Cyberpunk 2077 – The Board Game est développé par Go On Board en collaboration avec CD PROJEKT RED. Sa sortie est prévue pour décembre 2025.