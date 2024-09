Harry Potter: Champions de Quidditch est sorti

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Wingardium Leviosa !

Warner Bros. Games a annoncé la sortie de Harry Potter: Champions de Quidditch, un jeu de Quidditch rapide et immersif, désormais disponible en version numérique sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, et PC ( Steam et Epic Games Store). Une édition physique Deluxe sortira le 8 novembre 2024, et la version pour Nintendo Switch est prévue pour la fin de l'année. Les abonnés PlayStation Plus peuvent accéder gratuitement à l'édition Standard jusqu'au 30 septembre 2024.Développé par Unbroken Studios sous le label Portkey Games, ce jeu permet aux joueurs de plonger dans le sport emblématique du monde des sorciers, avec la possibilité de jouer en solo, en coopération en ligne, ou en mode compétitif. Les joueurs peuvent incarner divers rôles dans une équipe de Quidditch, créer leur propre champion ou jouer avec des personnages célèbres comme Harry Potter et Drago Malefoy, tout en explorant des lieux et en participant à des tournois tels que la Coupe des Quatre Maisons et la Coupe du Monde de Quidditch.Les joueurs qui possèdent Hogwarts Legacy recevront en bonus un pack de contenu exclusif lorsqu'ils téléchargeront Harry Potter: Champions de Quidditch. Ce jeu est proposé en édition Standard à 29,99 € et en édition Deluxe à 39,99 €, cette dernière incluant des éléments de personnalisation et de la monnaie virtuelle utilisable en jeu, sans possibilité d'achat avec de l'argent réel.