Xbox Game Pass : les jeux de septembre

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 10:50:00 par Romain Cappelletti

C'est une petite rentrée ça

Star Trucker (Cloud, Consoles et PC) - disponible le 03 septembre

Age of Mythology : Retold (Cloud, Xbox Series et PC) - disponible le 04 septembre

Expeditions : A MudRunner Game (Cloud, Consoles et PC) - disponible le 05 septembre

Train Sim World 5 (Cloud, Consoles et PC) - disponible le 07 septembre

Riders Republic (Cloud, Consoles et PC) - disponible le 11 septembre

Tous les mois, le service payant par abonnement Xbox Game Pass étoffe et met à jour son catalogue de jeux.Pour rappel, en souscrivant à un abonnement pour le Xbox Game Pass, vous accéder à un vaste catalogue de jeux, ainsi que le possibilité de jouer à ces jeux en streaming : c'est à dire que le jeu ne tourne pas directement sur votre ordinateur et que le majorité des calculs sont pris en charge par les serveurs Xbox, ce qui vous permettra de jouer à peut près à n'importe quel jeu, même sur les machines les moins puissantes.Ce mois-ci, le Xbox Game Pass accueillera les nouveautés suivantes :Les détenteurs du Pass Ultimate auront en plus accès à du contenu supplémentaire pour Predecessor, Metaball, EA Sports NHL 24 et Multiversus.