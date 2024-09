FAIRY TAIL : Beach Volleyball Havoc arrive le 16 septembre sur Steam

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Beach episode

FAIRY TAIL : Beach Volleyball Havoc est un jeu de volley chaotique et magique dans lequel tous les coups sont permis. Le jeu est basé sur la série de manga et d’animé Fairy Tail et les joueurs pourront choisir parmi 32 personnages jouables parmi lesquels Natsu, Lucy ou encore Gray. En local ou via Steam Remote Play, les joueurs pourront se battre dans des batailles en 2 contre 2. 100 sorts sont à leur disposition pour vaincre leurs adversaires à l’aide d’invocations et boosts en tous genres. Chaque victoire permet de débloquer des personnages et des illustrations secrètes.FAIRY TAIL : Beach Volleyball Havoc est développé par tiny cactus studio, MASUDATARO et veryOk et édité par Kodansha Game Creators’Lab. Il sortira sur Pc via Steam le lundi 16 septembre.