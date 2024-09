Developer Panel de Civilisation VII à la PAX West 2024

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 11:50:00 par Marie Vallée

L'histoire se construit par strates

Une table ronde sur le jeu de stratégie Civilisation VII s’est tenue lors de la PAX West 2024. La rencontre était animée par Greg Miller de Kinda Funny Games et accueillait des membres de l’équipe de développement de Firaxis Games : Ed Beach, Creative Director, Dennis Shirk, Executive Producer, Jason Johnson, Senior Art Director et Andew Johnson, Senior Historian. La discussion a porté sur l’historique de leur collaboration sur la franchise et le processus de conception de Civilisation VII. Ils ont aussi expliqué l’idée que « l’histoire se construit par strates » et les influences de cette philosophie sur le nouveau système d’Âges qui est l’une des grandes nouveautés de cet opus. Civilisation VII est développé par Firaxis Games et édité par 2K Games. Il sortira le 11 février 2025 sur PC via Steam et l’ Epic Games Store , PS4 et 5, Switch et Xbox Series X|S.