Arrivée de l’artbook officiel d’Assassin’s Creed Shadows dans le catalogue de Mana Books

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 11:40:00 par Marie Vallée

Plein de jolis dessins

L’art de Assassin’s Creed Shadow, l’artbook officiel du 14ème opus de la série, rejoint le catalogue de Mana Books. Dans ces 240 pages, vous pourrez découvrir des concepts art de personnages, d’armes et de paysages foisonnants de détails.Pour rappel, Assassin’s Creed Shadows se déroule au Japon en 1579, à l’aube de la tumultueuse période Sengoku. Le joueur pourra incarner Naoe, une habile Assassine shinobi de la province d’Iga, et Yasuke, un légendaire samouraï africain, qui se lancent dans un voyage pour découvrir leur destin commun. L’aventure leur fera rencontrer des personnages charismatiques, manier une panoplie d’armes et d’outils et traverser de spectaculaires paysages.L’artbook rejoindra la collection des livres sur la série Assassin’s Creed déjà disponibles dans le catalogue de Mana Books le 14 novembre, la veille de la sortie du jeu.