(TEST) Age of Mythology (PC, Xbox Series)

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 12:00:00 par Stacy Bozor

J'aimerais bien rencontrer des dieux mythologiques

Bon. Visiblement, Cédric à l'air d'être retombé dans son adolescence avec ce jeu. Quoi que vu le nom, je sais pas exactement s'il a rajeuni ou s'il est bel et bien resté avec ses pairs.C'est un peu comme se tirer un balle dans le pied, à vanter les mérites du renouveau du jeu tout en mettant les jeunes dans cette case qu'on appelle Gen Z. Cédric, faut se décider. Bon j'arrête de te vanner, on dit qu'il faut respecter les vieux les personnes âgées je voulais dire.En tout cas, je vous laisse découvrir sa critique, bien mieux construite et structurée que mon avenir.