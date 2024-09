Mindcop : Un jeu de Andre Gareis

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Le temps est compté

Dans Mindcop, les joueurs seront plongés dans le mystère de Merrilyn Crater, où ils n’auront que cinq jours pour démasquer le véritable meurtrier. En tant que Mindcop, vous devrez exploiter votre œil aguerri et vos interrogatoires incisifs pour suivre les bonnes pistes. Mais votre atout principal réside dans vos capacités "spéciales", qui vous permettront de collecter des indices à travers un jeu de puzzle en temps réel, offrant ainsi une expérience de détective unique et captivante.Utilisez vos talents de Mindcop pour percer les secrets et démêler les mensonges des habitants, afin de révéler le coupable derrière ce meurtre. Vous avez la possibilité de pénétrer dans l'esprit de l'un des suspects, sous forme d'un jeu de puzzle en temps réel. Mais attention, chaque action consomme du temps précieux. Incarnez le Mindcop, faites des choix cruciaux, et déterminez ce qui vaut votre attention ou ce qui vous mènera dans une impasse. Choisissez avec soin pour découvrir l'une des deux fins possibles !Annoncé aujourd'hui dans une bande-annonce spéciale, Mindcop, développé par Andre Gareis et édité par Dear Villagers, sera lancé au dernier trimestre 2024 sur Steam , Nintendo Switch, et PS5.