Touhou DANMAKU KAGURA Phantasia Lost arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Touhou DANMAKU KAGURA Phantasia Lost, le jeu de rythme mêlant bullet hell dans l'univers de Touhou, débarque sur Nintendo Switch.Le développeur Unknown X invite les millions de fans de Touhou à plonger dans un gameplay dynamique à travers deux modes distincts. Plongez dans le mode Danmaku pour une expérience de bullet hell chaotique, affrontant des boss qui déchaînent des vagues de projectiles en synchronisation avec la musique. Explorez le mode Kagura, un gameplay classique avec des notes qui tombent, où un timing précis est essentiel pour exceller. De plus, la version Nintendo Switch propose un support tactile inédit pour toucher les notes directement sur l'écran.Les célèbres compositeurs Toby Fox et Zun, créateur de la série Touhou, annoncent également leur nouvelle collaboration pour un second DLC gratuit. Contrairement à leur précédente coopération sur la piste « U.N. Owen Was Hero? », ils présenteront cette fois deux réarrangements marquants des morceaux de l'autre. Au lancement, Touhou DANMAKU KAGURA Phantasia Lost proposait plus de 102 morceaux originaux du Touhou Project, y compris « Help me, ERINNNNNN!! » de Beat Mario. Personnalisez vos défis grâce à une large gamme de choix, incluant de magnifiques designs de notes, une vitesse de note ajustable, et la possibilité de repositionner les éléments à l'écran.Découvrez la cause de l'incident mystérieux qui a transformé la prospère Phantasia en une bulle fragile. Collectez les Fragments de Mémoire en incarnant Reimu Hakurei pour restaurer son foyer et dévoiler la vérité derrière ce chaos. Rencontrez les héroïnes de Touhou au fil de l'histoire et libérez leurs sorts emblématiques lors de batailles rythmiques en mode Danmaku. Touhou DANMAKU KAGURA Phantasia Lost est donc disponible sur Nintendo Switch et PC ( Steam ) pour 28.99 €.