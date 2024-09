SWAP/MEAT en phase de playtest

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Tout pour de la viande… tout

SWAP/MEAT, un tout nouveau (et tout à fait normal) jeu de tir en coop développé par les vétérans de One More Game, entame son prochain playtest ce vendredi 6 septembre à 11h, heure du Pacifique (jusqu'au mardi 10 septembre à 12h PDT). Fraîchement sorti du four, le jeu a déjà fait sensation lors des événements Gamescom et PAX, notamment au Future Games Show, au Seattle Indies Expo et à devcom, où il a été nommé dans la catégorie « Creative Overkill » aux Indie Awards.Moins d'un an après le début de son développement, SWAP/MEAT se présente comme un roguelike en vue à la troisième personne où vous explorez les mondes les plus étranges et affrontez les extraterrestres les plus en colère de l'univers... pour leur viande. Échangez la viande avec les ennemis que vous éliminez pour voler leurs capacités et améliorer votre héro, tout en combattant aux côtés de vos amis pour rapporter le butin. Dans SWAP/MEAT, 1 à 4 joueurs incarnent un « scientifique de la viande » pour Rangus Meats, une corporation multi-galactique dédiée à la découverte du produit carné durable ultime pour nourrir l'univers (du moins, c'est ce qu'ils prétendent).Lors de chaque mission, les joueurs débarquent sur une série de planètes de plus en plus difficiles et affrontent les habitants hostiles, en « échangeant la viande » avec les extraterrestres vaincus. Les joueurs peuvent attacher une vaste gamme de têtes, jambes et torses étranges (et souvent visqueux) à leurs corps, acquérant ainsi des capacités puissantes qui permettent de modifier leur style de jeu à la volée. Les équipes qui parviennent à extraire les « noyaux de viande » de trois planètes devront ensuite affronter un boss final étrange dans un combat brutal.Il est déjà possible d’ajouter le jeu à votre liste de souhait Steam