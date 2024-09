- Nouveau trailer pour Sektor, la prochaine kombattante de Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

Ça va kasser des gueules

Un nouveau trailer a été publié pour Sektor, l’une des 6 kombattants à arriver dans Mortal Kombat 1 avec l’extension Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns. Le trailer présente en détail ses capacité et sa palette de mouvements ainsi que des éléments de son histoire.Sektor est née d’un père maître armurier et d’une mère guerrière qui lui ont permis de développer une vaste connaissance des armes et d’excellentes compétences martiales. Sub-Zero a sentit que cette combattante hors-pair partageait se idées et en a fait son bras droit. Désormais Sektor obligera le Lin Kuei à évoluer en éliminant tout ceux qui s’y opposent.L’arsenal de Sektor est composé de lance-flammes, missiles et propulseurs qui l’aident dans ses déplacements et lui permettent de léviter. Le trailer donne aussi un aperçu de son Animality, un coup de grâce brutal pour achever l’adversaire, qui lui permet de se transformer en rhinocéros pour annihiler l’ennemi. Les Animalities préféres des fans seront disponibles dans une mise à jour gratuite pour les détenteurs de Mortla Kombat 1. Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns est développé par NetherRealm Studios et édité par Warner Bros. Games. L’extension sera disponible à partir du 24 septembre sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PVC via Steam et Epic Games Store . Précommander le jeu permet de recevoir 4 skins de personnages en plus.