- A Quiet Place : The Road Ahead : Une nouvelle vidéo journal des développeurs a été publiée

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Shhhhhhh…

Une nouvelle vidéo sur le jeu d’horreur A Quiet Place : The Road Ahead a été publiée. Dans cette dernière, le sound designer du jeu nous explique le rôle crucial du son dans ce jeu et la manière dont il est utilisé comme mécanique centrale dans le gameplay. Chaque objet et type de surface produit des sons différents et plus ou moins forts. Un système les détecte et attirera les monstres au-delà d’un certain seuil. Le silence est la clé de la survie et il sera nécessaire de faire attention au moindre de ses mouvements.Pour rappel, A Quiet Place : The Road Ahead est inspiré de la série de films de Paramount Pictures réalisée par John Krasinski. Le jeu propose de découvrir une nouvelle histoire dans cet univers terrifiant. On y suit Alex, une jeune étudiante souffrant d’asthme accompagnée de son petit ami Martin qui cherchent à survivre et à trouver un havre de paix. Le jeu cherche à plaire aux fans des films, de jeux d’horreur et aux amateurs d’aventures portées par la narration. A Quiet Place : The Road Ahead est développé par Stormind Games et édité par Saber Interactive. Il sortira le 17 octobre sur PC via Steam PS5 et Xbox Series X|S