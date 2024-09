- Collection DVD Studio Canal : des incontournables de 80s

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

L'occasion de (re)découvrir des classiques du cinéma

Le Choix des Armes, 1981 - réalisé par Alain Corneau.

Josepha, 1981 - réalisé par Christopher Frank.

Rue Barbare, 1984 - réalisé par Gilles Béhat.

Une étrange affaire, 1981 - réalisé par Pierre Granier-Deferre.

Le téléphone sonne toujours 2 fois, 1985 - réalisé par Jean-Pierre Vergne.

Pour 100 briques, t'as plus rien !, 1982 - réalisé par Edouard Molinaro.

€, avec un contenu édito et des bonus exclusifs, une introduction de Jérôme Wybon, qui présentera le film, parlera du contexte de sa sortie en salle, et autres annecdotes.

Des images d'archives INA sélectionnées pour chacun des films, et enfin, des scènes coupées, fins alternatives, et des prises ratées exclusives.



La première vague de la collection "Nos Années 80" sortira le 18 septembre 2024.





STUDIOCANAL a annoncé la sortie prochaine d'une première vague de titres dans le cadre de sa collection "Nos Années 80", pour remettre en lumière des films classiques et incontournables de l'époque.Ce premier arrivage contient les titres suivants :Chacun de ces films sera disponible pour 13,99