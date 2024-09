- Dros débarquera bientôt sur les consoles Xbox

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Tu vas tâter de ma lame vil alchimiste

Dros est un jeu d’aventure dans lequel le joueur incarne le Capitaine, un chasseur de prime en déclin, et Dros, un symbiote magique et gluant créé par l’Alchimiste. Le but est de gravir les 40 niveaux de la tour pour aller vaincre l’Alchimiste et mettre fin à son règne impitoyable. A l’aide des pouvoirs magiques de Dros et des talents d’épéiste du Capitaine, les joueurs devront traverser différents environnements remplis de secrets, de créatures étranges et d’énigmes.Dros est développé par emergeWorlds et édité par REDDEER.GAMES. Il sortira le 19 septembre sur Xbox One et Series X|S . Il est aussi déjà disponible sur Switch.