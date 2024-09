Kvark : Le 3 octobre

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

On tire sur tout ce qui bougent

Kvark est un FPS rétro inspiré de classiques comme Half-Life et BioShock, développé sur Unreal Engine 5 avec des techniques modernes telles que des rendus avancés et un son adaptatif. Il offre une expérience nostalgique aux fans des jeux d'antan tout en apportant des améliorations contemporaines. Les combats sont dynamiques, avec un large éventail d'armes variées, et des ennemis uniques qui nécessitent des stratégies rapides et une réflexion constante.Le jeu intègre une histoire mystérieuse dévoilée à travers des notes cachées que le joueur doit collecter. De plus, des substances spéciales trouvées en explorant pourront être utilisées pour progresser, tout comme une série d'énigmes, simples ou complexes, qui rythment l'aventure. Les niveaux détaillés et interactifs réservent également des secrets et des Easter eggs pour récompenser les joueurs curieux.Avec son esthétique rétro stylisée, Kvark captive par son ambiance immersive et son gameplay addictif qui donne envie d'enchaîner les niveaux. Prévu pour une sortie sur PC ( Steam ), Linux et Mac le 3 octobre, il sera ensuite disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.