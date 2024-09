Une date pour Stories from Sol : The Gun-Dog

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un traitement graphique charmant

Stories from Sol : The Gun-Dog est un Point & Click en Visual Novel avec un style graphique se rapprochant des animes de science-fiction des années 80.4 ans après la fin de la dernière Guerre Solaire, incarnez le responsable de la sécurité du Gun-Dog, un vaisseau de patrouille envoyé enquêter sur de mystérieux signaux venant des confins de l'espace. Alors que votre vaisseau est attaqué par un ennemi inconnu et que l'ambiance à bord devient plus que tendue, parviendrez-vous à surmonter les défis qui vous attendent ?Avec un gameplay traditionnel au Point & Click, vous pourrez explorer les différents recoins de votre vaisseau, examiner les décors et interagir avec les autres membres de l'équipage. Ces derniers pourront vous révéler des informations importantes ou, au contraire, vous lancer sur de fausses pistes.Avec une narration forte centrée sur ses personnages, Stories from Sol : The Gun-Dog se vend comme une lettre d'amour aux animes rétro et à la science-fiction des années 80.Dans sa dernière bande-annonce, le jeu présente son nouveau mode all-new Full-Color. En parallèle, la démo du jeu, déjà disponible sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch a reçu une mise à jour pour devenir entièrement colorée (la mise à jour arrive le 19 septembre sur Switch).Enfin, la sortie du jeu a été annoncée pour le 20 février 2025, sur consoles Playstation, Switch et PC via Steam.