(TEST) House of Golf 2 (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

J'ai appris un sport de riche

Je me disais bien que ces derniers jours, Stacy était étrangement hautaine. Franchement, j'étais à deux doigts de lui en mettre une.Mais tout est devenu clair quand j'ai appris qu'elle jouait à House of Golf 2 ! A force de pratiquer son swing, Stacy commençait à se prendre pour pour la prochaine Patty Berg - si ça ne vous dit rien, remplacez Patty Berg par Tiger Woods, et regardez plus de sport féminin-.Bref j'étais à ça de lui faire manger son club quand elle a décidé d'abandonner sa carrière de golfeuse.N'empêche qu'elle a appris deux ou trois astuces qu'elle nous partage gracieusement dans son test :