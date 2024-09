- BZZZT : Le 19 septembre

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Le titre parle de lui même

BZZZT est un jeu de plateforme rapide de type "saut-dash-course" qui allie une esthétique nostalgique en pixel art à un gameplay moderne. Développé presque entièrement par un seul créateur, Karel Matejka, alias KO.DLL, ce jeu est un hommage aux classiques bien-aimés.Inspiré par la révolution technologique des années 80, ce jeu de plateforme de précision, au pixel près, vous plonge dans une aventure palpitante. Vous découvrirez des niveaux ingénieusement conçus, une multitude de compétences à débloquer et des combats de boss intenses ! Dans un laboratoire ultra-secret, la brillante Docteur Emily et le célèbre Professeur Norbert travaillent sur un projet top secret. Grâce à leur collaboration, ils parviennent à donner vie à un petit robot doté d'une grande intelligence artificielle ! Nommé ZX8000, ce robot, de la taille d'un grille-pain, possède des compétences extraordinaires et est prêt à sauver le monde, un défi à la fois.Et le monde de BZZZT a grand besoin d'être sauvé des forces obscures. Le maléfique scientifique fou Badbert prépare à déchaîner ses plans machiavéliques sur un monde sans méfiance, dès qu'il aura trouvé le parfait équilibre entre ténèbres, malveillance et folie.BZZZT a été développé par le studio tchèque KO.DLL et publié par Cinemax Games, également basé en République tchèque. Le jeu est disponible sur Steam et sortira sur Nintendo Switch le 19 septembre de cette année.