- Warhammer 40 000 : Space Marine 2 est désormais disponible en accès anticipé

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 11:20:00 par Marie Vallée

C’est parti pour la grosse baston

Les détenteurs d’édition Ultra et Gold de Warhammer 40 00 : Space Marine 2 peuvent dès à présent joueur au jeu en accès anticipé. C’est désormais votre tour d’aller défendre l’Imperium contre les hordes impitoyables de Tyranides en endossant le rôle de Space Marine, les plus puissants guerriers de l’humanité. Le jeu propose une campagne solo, des missions joueurs contre ennemis et des matchs joueurs contre joueurs. Du contenu supplémentaire arrivera ensuite pour encore plus de batailles épiques. Warhammer 40 000 : Space Marine 2 est développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment. Il est dès à présent disponible en accès anticipé et sortira officiellement le 9 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.