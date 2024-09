- Du gameplay de Titan Quest II

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

40 minutes de gameplay

Le 05 septembre 2024, THQ Nordic a diffusé sur sa chaîne youtube une nouvelle vidéo de gameplay de Titan Quest II.Durant cette vidéo de 40 minutes, commentée par Balin Marczin et Florian Jonas, respectivement Lead Systems Designer et Technical Art Director de Grimlore Games, on en apprend plus sur le nouvel Action-RPG qu'est Titan Quest II.Pour rappel, l'univers du jeu s'inspire fortement de la mythologie grecque : Nemesis, déesse de la Vengeance, est hors de contrôle et a corrompu les Fils du Destin pour condamner quiconque s'opposera à elle à la damnation éternelle. Levez votre arme et combattez aux côtés des Dieux pour défaire Nemesis et libérer les innocents qu'elle a puni.Le jeu promet une aventure qui ne sera pas de tout repos, ainsi, vous pouvez faire équipe avec ami en multijoueur. Vous pourrez personnaliser votre héro en combinant deux maîtrises qui définiront votre classe, par la suite, vous pourrez compter sur un système de loot et d'équipement poussé pour gagner en puissance et améliorer votre personnage.Sans date de sortie précise, Titan Quest II sortira prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series.