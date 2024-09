Les offres Prime Gaming de septembre

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 11:10:00 par Marie Vallée

Un large choix

Tous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.Pour les abonnés de Prime Gaming :Dès maintenant :- Shadow of the Tonm raider: Definitive Edition- Greedfall: Gold Edition- Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition- Minabo – A Walk through Life- Eternights- LEGO® Indiana Jones™: The Original Adventures- Middle-earth™: Shadow of Mordor™ Game of the Year Edition- LEGO® The Lord of the Rings™- Borderlands 2- Borderlands: The Pre-SequelA partir du 12 septembre:- Tales from the Borderlands- 9 Years of Shadows- Moonlighter- Golfie- Cursed to Golf- Hell Pie- Showgunners- ArcadegeddonA partir du 19 septembre:- Thronebreaker: The Witcher Tales- The Falconeer- LEGO® The Hobbit™- I Love Finding Cats & Pups - Collector's Edition- Kerbal Space ProgramA partir du 26 septembre- Mystery Case Files: Black Crown - Collector's Edition- Ghost Song- Ynglet- Black Desert- Giana Sisters: Twisted DreamsEt pour les utilisateurs d’Amazon Luna- Middle-earth : Shadows of War- LEGO Indiana Jones: The Original Adventures- Whisker Waters- Super Meat Boy Forever- CleM- XDefiant- Fortnite Battle Royale- Fortnite Festival- Fallout New Vegas: Ultimate Edition- Fallout 3: Game of the Year Edition- LEGO® Fortnite- Rocket Racing- Fortnite- Trackmania