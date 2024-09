- De meilleurs contrôles pour NHL 25

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Et une I.A. plus performante

Intitulé ICE-Q, le nouveau système de jeu de NHL 25 promet à la fois un meilleur confort de jeu, mais aussi des contrôles plus précis et performants que jamais.NHL est une série de jeux de sport et de simulation, plus précisément : de Hockey sur glace. A l'instar de FIFA ou NBA, un nouvel opus de NHL sort tous les ans, apportant avec lui un certain nombre de nouveautés.Dans le dernier trailer de NHL 25, EA Sports nous présente le système ICE-Q, qui est la compilation de plusieurs améliorations techniques.En premier lieu : le nouveau contrôle de la vision "Next-Gen", qui change automatiquement la cible des personnages selon leur propre position sur le terrain, mais aussi celle du palet. Ainsi, un joueur attaquant qui possède le palet va automatiquement cibler les cages adverses, ce qui facilitera l'attaque pour le joueur. S'il ne possède pas le palet, un personnage attaquant va cibler ce dernier, et sera ainsi mieux positionné et plus réceptif aux passes et aux actions coordonnées.NHL 25 promet aussi une I.A. renforcée et totalement repensée pour être plus consciente et intelligente. Cela rendra me jeu plus fluide et permettra aux joueurs d'exécuter des actions plus réalistes.Enfin, grâce aux actions réactives, les personnages auront beaucoup moins tendance à se rentrer les uns dans les autres et s'éviteront de manière fluide. La défense est aussi plus dynamique grâce à l'introduction des virages rapides, et la possibilité de tendre les jambes pour bloquer le palet avec ses patins.Les tirs sur réception permettent d'enchaîner passes et tirs, avec une réussite basée sur l'habileté des personnages, mais aussi sur l'ouverture et la position du joueur sur la glace.NHL 25 sortira le 27 septembre prochain sur PS5 et Xbox Series.