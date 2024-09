- Dragon Age : The Veilguard : Plein de détails sur des systèmes de jeu

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 11:50:00 par Marie Vallée

Passion statistiques

Un article a été publié sur le site d’EA pour donner des détails sur les systèmes de progression, l’arbre de compétences, l’équipement et l’évolution des compagnons dans Dragon Age : The Veilguard.Pour rappel, Dragon Age : The Veilguard est un Action RPG qui se déroule 10 ans après Dragon Age : Inquisition sur le continent fantastique de Thedas. C’est le 4ème jeu principal de la série de jeu Dragon Age.L’article explique comment Rook (le personnage du joueur), les différentes pièces d’équipement et les compagnons peuvent évoluer. Il présente notamment l’arbre de compétences de Rook, la manière dont on peut améliorer et personnaliser l’équipement grâce à l’artisanat et à l’enchantement et l’évolution des compagnons grâce à leurs quêtes personnelles et à l’attribution de points de compétences. Dragon Age : The Veilguard est développé par BioWare et édité par Electronic Arts. Il sortira le 31 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.