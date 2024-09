NBA 2K25 entre sur le terrain

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Toujours plus de réalisme

Ça y est ! NBA 2K25 est sorti sur PC et consoles.Le jeu apporte un grand nombre d'amélioration par rapport à ses prédécesseurs, avec plus de 9000 nouvelles animations reproduites à partir de vraies séquences de la NBA, et un tout nouveau moteur dribbler pour toujours plus réalisme et de fluidité dans les mouvements des joueurs.Mais aussi de nouvelles fonctionnalités, comme La Ville, qui propose un pôle compétitif et qui évoluera en fonction des accomplissements des joueurs, le Parc Triple Menace, dans lequel pourront être disputés des matchs en 3 contre 3, et 3 nouveaux modes de jeu : Breakout, Duel, et Roi du terrain.En bref, NBA 2K25 promet d'être le jeu le plus immersif de la série depuis un bon moment. Pour tout savoir sur les nouveautés apportées par le jeu, n'hésitez pas à consulter l' article de 2K.Comme dit précédemment, le jeu est déjà dispo sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.