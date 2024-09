- Antstream Arcade débarque sur Playstation

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Un catalogue vieux comme le monde… nan je plaisante

Antstream Arcade, la plateforme leader du jeu rétro, fait son entrée sur PlayStation avec une vaste collection de plus de 1300 jeux classiques. Ce lancement marque une étape importante dans la mission d'Antstream, qui vise à rendre les plus grands jeux du passé accessibles aux joueurs du monde entier. Grâce à cette nouvelle arrivée sur PlayStation, les utilisateurs pourront désormais profiter d'une bibliothèque exceptionnelle comprenant des titres emblématiques de grands éditeurs tels qu'Atari, Bandai Namco et Commodore, tout en redécouvrant les classiques du jeu vidéo avec des fonctionnalités modernes.Antstream Arcade se distingue par ses tournois et défis exclusifs, transformant les jeux rétro en expériences multijoueurs globales. La plateforme prend en charge divers formats, des bornes d'arcade aux consoles comme Atari 2600, Commodore 64, Sega et même PlayStation, accessibles depuis de nombreux appareils grâce à son modèle basé sur le cloud.Avec son abonnement "all you can eat", les utilisateurs peuvent jouer en illimité, quelle que soit leur plateforme — de l'Xbox aux smartphones en passant par les SmartTVs. Antstream Arcade, véritable "Spotify du jeu rétro", est désormais disponible sur le PlayStation Store pour une expérience de jeu nostalgique enrichie par des fonctionnalités sociales et compétitives.