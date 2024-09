- Ace Attorney Investigations Collection est sorti

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Objection ! (oui je suis fan)

Le 6 septembre dernier, une nouvelle compilation des jeux Ace Attorney est sortie.Pour les bavards du fond de la salle, Ace Attorney est une série de jeux Point & Click mettant en scène plusieurs personnages - dont le plus connu est sans doutes Phoenix Wright -, qui devront mener l'enquête et résoudre des crimes, mais aussi et surtout parvenir à prouver ses hypothèses en présentant les bons documents au bon moment.Cette compilation justement intitulée Ace Attorney Investigations Collection, regroupe deux jeux mettant en scène un des personnages les plus populaires de la série : le procureur de justice et rival de Phoenix Wright, Benjamin Hunter.Les deux jeux sont donc Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter, et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur.Cette nouvelle compilation réhausse les graphismes des jeux originaux avec des visuels HD, et propose notamment un mode galerie dans lequel vous pourrez consulter un catalogue complet d'illustrations, d'animations de personnages, de croquis, de pubs, ainsi que la bande originale avec 106 pistes audio du jeu et 23 pistes orchestrales.Ace Attorney Investigations Collection est déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.