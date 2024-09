- Wildfrost : une sortie physique sur Switch

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde

Plus d'un an après la sortie de Wildfrost, Deadpan Games, Gaziter et Chucklefish collaborent avec Super Rare Games pour produire 4000 copies physiques du jeu, dont 1000 en édition deluxe.Inutile de vous dire qu'avec un nombre si restreint, la moindre copie physique devient une vraie pièce de collection !Pour rappel, Widlfrost est un (enième) jeu roguelike et deckbuilding, dans lequel vous devrez participer à des affrontements stratégiques à l'aide de votre deck de carte, deck que vous serez amené à améliorer au fil de votre progression.L'édition deluxe de Wildfrost comprend des petits produits dérivés : de quoi décorer votre console et votre frigo, ainsi que l'OST du jeu sur CD et 3 mini-posters.Ces éditions physiques seront disponibles à partir du 12 septembre, exclusivement pour la Switch, sur le site et dans les boutiques Super Rare Games