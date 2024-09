- Dans les coulisses de Transformers

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 11:00:00 par Stacy Bozor

On découvre 2 voix

Dans la version française du nouveau film Transformers: Le commencement, on retrouve Philippe Lacheau en tant que Bumblebee et Audrey Fleurot en tant que Elita.Philippe Lacheau, l’acteur, réalisateur, animateur et scénariste connu pour ses rôles hauts en couleur (Alibi.com, Babysitting, Épouse-moi mon pote…) prête sa voix au célèbre B-127, alias Bumblebee. Véritable moulin à paroles, Bumblebee a passé de nombreuses années en solitaire sur Cybertron.Audrey Fleurot prête sa voix à Elita, une Autobot intrépide et déterminée. Elita sait qu’elle est la meilleure. En tant que rare Autobot féminin, elle prend son rôle très au sérieux. Ce n’est pas la première fois que l’actrice (HPI, Le Bazar de la Charité, Intouchables, Kaamelott, Les Combattantes…) s’adonne au doublage, ayant été la voix française de Scarlet Johansson dans HER en 2013. Ça tombe bien, outre-Atlantique, c’est Scarlet Johansson qui donne sa voix à Elita. La boucle est bouclée.