- Stories from Sol : The Gun-Dog sera disponible dès le 20 février 2025

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Voyage dans la SF des années 80

Stories from Sol : The Gun-Dog est une aventure graphique retro. L’action se passe quatre ans après la fin de la Guerre Solaire. Le protagoniste est affecté sur le vaisseau de patrouille Jovien Gun-Dog en tant que responsable de la sécurité. L’équipage a pour ordre d’enquêter sur des signaux mystérieux venant du bord de l’espace jovien. Votre but sera de tenter de sauver le vaisseau d’un agresseur inconnu alors que la paranoïa, les conspirations et les vendettas éclatent parmi l’équipage. D’un point de vue gameplay, le jeu comporte des mécaniques traditionnelles de point-and-click. Les joueurs devront explorer le vaisseau, examiner les détails du décor et discuter avec les membres de l’équipage. Le jeu propose une galerie de personnages variés avec chacun leur personnalité, leur rôle et leur histoire. Il faudra être attentif aux détails et apprendre à connaître les membres de l’équipage pour décider s’ils sont un allié ou un ennemi afin de réussir à percer le mystère au cœur de l’histoire. Toute l’action du jeu prend place dans le Gun-Dog. Le vaisseau a été imaginé en entier et une attention toute particulière a été apportée aux détails. Stories from Sol : The Gun-Dog est une lettre d’amour à l’anime retro et à la science-fiction des années 80 que ce soit dans ses mécaniques comme dans ses graphismes. Les développeurs se sont efforcés de créer un jeu « de l’époque » avec un esthétique d’écran vert vintage.Stories from Sol : The Gun-Dog est développé par Space Colony Studios et édité par Astrolabe Games. Il sortira le 20 février 2025 en version physique sur PS5 et Switch et en version numérique sur PS4 et 5, Switch et PC. Une demo est disponible sur PS4 et 5, Switch et PC via Steam