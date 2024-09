Annoncement de Strange Seed

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Un cousin de Spore

Strange Seed est un RPG d’évolution de créatures à la 3ème personne. Pour progresser dans l’environnement et surmonter des défis dans le style d’un metroidvania, les joueurs devront vaincre des créatures afin de récupérer leur ADN pour pouvoir évoluer et développer de nouveaux membres. Plus de 100 millions de combinaisons sont possibles et vous pouvez aussi équiper votre créature avec les objets qui trainent : chapeaux, cornes, pistolets… Le jeu est inspiré de jeux tels que E.V.O. : Search for Eden ou bien Spore.Strange Seed est un jeu de Chronicles Games. Une demo sera disponible sur Steam le 26 septembre.