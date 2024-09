Nouvelle mise à jour pour Diablo Immortal

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Et non, le jeu n'est pas mort

Une nouvelle mise à jour majeure de Diablo Immortal arrive émminament sous peu, et la date est particulièrement bien choisie.Demain, soit le 11 septembre 2024, sortira la nouvelle mise à jour de Diablo Immortal. Elle ajoutera notamment un tout nouveau chapitre à l'histoire principale.Dans ce dernier, les joueurs devront se purifier des ténèbres engendrées par la destruction de la Pierre-Monde afin de pouvoir brandir El'druin, le glaive légendaire de Tyraël, pour se préparer à un affrontement contre Diablo en personne.Cette quête sera accessibles à tous les joueurs ayant terminé le chapitre des Terres d'Effroi du Sud. Ils devront cette fois se rendre au coeur des Îles Gelées pour mener une lutte acharnée et sauver leur âme.La mise à jour introduit aussi une nouvelle activité en coop : l'Avant-garde, dans laquelle des groupes de quatre joueurs auront à remplir différents objectifs en fonction du palier de difficulté choisi.Pour tous les détails concernant la mise à jour, on vous invite à consulter directement le site de Blizzard Diablo Immortal est disponible gratuitement sur Android, IOS et PC.