EA Sports FC 25 dévoile les 25 joueurs de football les mieux notés

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Si vous êtes en manque de sport après les JO

Aitana Bonmatí – 91

Kylian Mbappé – 91

Rodri - 91

Erling Haaland – 91

Jude Bellingham – 90

Alexia Putellas – 90

Vini Jr. – 90

Caroline Graham Hansen – 90

Kevin de Bruyne – 90

Sam Kerr – 90

Harry Kane – 90

Martin Ødegaard – 89

Gianluigi Donnarumma – 89

Sophia Smith – 89

Allisson – 89

Thibaut Courtois – 89

Ada Hegerberg – 89

Lautaro Martínez – 89

Mapi León – 89

Virgil van Dijk – 89

Marc-André ter Stegen – 89

Mohamed Salah – 89

Phil Foden – 88

Marie Katoto – 88

Lionel Messi – 88

EA Sports FC 25 dévoile les 25 joueurs des équipes masculines et féminine les mieux notés. Ce classement est fait sur une base de données de matchs réels. Ces classements auront un impact sur la nouvelle expérience de Rush en 5v5 et les notes contribuerons à une stratégie d’équipe 11v11 plus authentique grâce à FC IQ, une IA utilisée pour créer une expérience plus stratégique et libre.Le classement général des 25 meilleurs notes d’EA Sports FC 25 est le suivant (nom et note globale) :Les joueurs présents dans ce classement sont très honorés d’y être. Aitana Bonmatí a par exemple déclaré : « C'est un honneur de figurer parmi les joueurs les mieux notés et la femme la mieux notée dans un jeu aussi légendaire. Je suis fière d'être l'ambassadrice mondiale de FC 25 et du fait qu'EA SPORTS investisse dans une femme au poste d'attaquante. Cela se reflète dans le jeu et je suis heureuse d'en faire partie. »Les classements complets des joueurs seront annoncés pour les différents clubs et ligues jouables d’EA Sports FC 25 tout au long de la semaine. EA Sports FC 25 développé par EA Vancouver et édité par EA Sports. Il sortira le 27 septembre sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S, Switch et PC.