Zero Hour quitte l’Early Access et est désormais disponible

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Et encore un FPS militaire

Zero Hour est un Tactical FPS qui se joue en équipe. Le jeu prend place dans des lieux fictifs au Bangladesh sur 18 cartes. Les joueurs pourront jouer en coopération avec jusqu’à 10 joueurs ou seul avec des IA pour compléter des missions. Il est aussi possible de jouer en 5 contre 5 dans différents modes de jeu : sauvetage d’otages, désamorçage de bombe et match à mort. Le jeu propose un leaderboard et un système de rangs. Pour mener à bien leurs missions, les joueurs devront être stratégiques car les gadgets et les armes disponibles sont limités. Ils ont aussi la possibilité de personnaliser leur arme pour qu’elle corresponde à leur style de jeu. Il leur faudra aussi être prudent et utiliser intelligemment l’environnement dans lequel se trouvent des ascenseurs fonctionnels, des fenêtres pare-balle, des volets dynamiques et où les ennemis peuvent poser des pièges et des alarmes. De plus, les IA dynamiques des suspects obligeront les joueurs à ne jamais baisser leur garde. Enfin, les joueurs pourront adopter un chien qui les accompagnera et les aidera ensuite dans leurs missions.Zero Hour est un jeu de AttritoM7 Productions. Après un Early accès qui a eu du succès auprès des joueurs il sort désormais officiellement sur Steam