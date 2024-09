Plus d'infos sur Flint : Treasure of Oblivion

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Du rhum, des femmes et de la bière nom de Dieu !

Flint : Treasure of Oblivion est un tactical RPG - soit un jeu de rôle et de stratégie au tour par tour - qui plonge le joueur dans l'âge d'or de la piraterie.Préparez-vous à embarquer aux côtés du capitaine Flint, et de son second Billy Bones, à la recherche d'un trésor légendaire promettant liberté et fortune.Avec une narration basée sur les codes de la bande-dessinée traditionnelle, Flint : Treasure of Oblivion immerge le joueur dans une aventure de pirate historiquement documentée, et avec un soupçon de fantastique.Une série de vidéos Making-Of diffusées par Microids met en avant les concepteurs du jeu, qui y partagent leurs réflexions et les défis qu'ils ont rencontré durant le développement de Flint : Treasure of Oblivion.Le 3e épisode se concentre sur le gameplay, et le combat au tour par tour.Les combats de Flint tirent parti de mécaniques simples et faciles à comprendre, mais qui apportent une certaine profondeur au gameplay. Par exemple, les différentes armes disponibles ont chacunes des effets spéciaux qui se déclenchent selon un jet de dé, pouvant occasionner des blessures supplémentaires, voir une mort instantanée.Flint : Treasure of Oblivion sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series le 24 octobre 2024.