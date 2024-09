(TEST) Harry Potter : Quidditch Champions (PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

A Pouf' d'souffle

Retour à Poudlard pour notre ami Cedric ! Ses années à Serpentard semblent bien loin désormais, surtout depuis qu'il a rejoint le dortoir Pantouflard.Et oui, pour celles et ceux qui seraient passé à côté, Harry Potter : Quidditch Champions est un jeu de Quidditch (quelle surprise !), le sport phare du monde des sorciers.Si Cedric n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser un balai, et qu'il a assez justement souligné qu'il aurait "préféré se le prendre dans le cul", soulignons qu'il a fait l'effort d'essayer, ce qui est un beau progrès.Lisez le test pour en savoir plus sur les impressions du chef de la rédac :